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Порошенко затвердив таємні положення про Сили спецоперацій ЗСУ

Положення засекречені
Президент України Петро Порошенко затвердив положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.
Порошенко затвердив таємні положення про Сили спецоперацій ЗСУ Фото: sof.mil.gov.ua

Про це йдеться в указі президента №52/2018 від 3 березня.

"Відповідно до частини п'ятої статті 10 закону України "Про Збройні сили України" постановляю: затвердити Положення про Сили спеціальних операцій Збройних сил України", – йдеться в указі.

Положення засекречені.

Нагадаємо, створення Сил спеціальних операцій почалося 2014 року.

У січні 2016 року командувачем Силами спеціальних операцій Міністерства оборони став генерал-майор Ігор Луньов, який раніше обіймав посаду першого заступника командувача високомобільних десантних військ.

У червні 2016 року Верховна Рада прописала ССО в законодавстві як окремий рід військ.

Завданнями ССО визначено проведення військово-політичних, економічних та інших заходів, які здійснюються керівництвом держави для запобігання та стримування військового конфлікту, сприяння виконанню завдань угрупованнями військ (сил) в операціях, а також виконання інших спеціальних завдань в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.

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03 03 2018 21:00
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