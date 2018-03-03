Порошенко затвердив таємні положення про Сили спецоперацій ЗСУ
Про це йдеться в указі президента №52/2018 від 3 березня.
"Відповідно до частини п'ятої статті 10 закону України "Про Збройні сили України" постановляю: затвердити Положення про Сили спеціальних операцій Збройних сил України", – йдеться в указі.
Положення засекречені.
Нагадаємо, створення Сил спеціальних операцій почалося 2014 року.
У січні 2016 року командувачем Силами спеціальних операцій Міністерства оборони став генерал-майор Ігор Луньов, який раніше обіймав посаду першого заступника командувача високомобільних десантних військ.
У червні 2016 року Верховна Рада прописала ССО в законодавстві як окремий рід військ.
Завданнями ССО визначено проведення військово-політичних, економічних та інших заходів, які здійснюються керівництвом держави для запобігання та стримування військового конфлікту, сприяння виконанню завдань угрупованнями військ (сил) в операціях, а також виконання інших спеціальних завдань в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.
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