Порошенко затвердив угоду з ЄС про надання Україні до 1 млрд євро
Реалізація Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди дозволить Україні залучити додаткові фінансові ресурси Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету, повідомляє прес-служба глави держави.
Також повідомляється, що передумовою отримання кожного з двох траншів макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 500 млн євро є виконання низки узгоджених сторонами заходів.
Зокрема, реалізації податкової та митної політики, боротьби з корупцією, здійснення малої приватизації, управління державними підприємствами, корпоративного управління в державних банках та банківського нагляду, подальших реформ у сферах енергетики, охорони здоров’я та соціального захисту.
Нагадаємо, що Україна 14 вересня підписала з представниками Євросоюзу документ про надання чергового траншу на суму в один мільярд євро.
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