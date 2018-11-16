Порошенко затвердив угоду з ЄС про надання Україні до 1 млрд євро

Передумовою отримання кожного з двох траншів макрофінансової допомоги ЄС стало виконання низки узгоджених сторонами заходів

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро, що раніше був ухвалений Верховною Радою.

Реалізація Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди дозволить Україні залучити додаткові фінансові ресурси Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету, повідомляє прес-служба глави держави.

Також повідомляється, що передумовою отримання кожного з двох траншів макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 500 млн євро є виконання низки узгоджених сторонами заходів.

Зокрема, реалізації податкової та митної політики, боротьби з корупцією, здійснення малої приватизації, управління державними підприємствами, корпоративного управління в державних банках та банківського нагляду, подальших реформ у сферах енергетики, охорони здоров’я та соціального захисту.