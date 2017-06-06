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Порошенко підписав закон про мовні квоти на українському телебаченні

23 травня Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації
Президент Петро Порошенко підписав законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні
Порошенко підписав закон про мовні квоти на українському телебаченні Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні на його Twitter-сторінці.

"Дякую представникам ЗМІ за пропозиції про запровадження квот і повернення української мови в українські медіа. Підписав відповідний Закон", - сказано у повідомленні.

Як відомо, Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.

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06 06 2017 23:05
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