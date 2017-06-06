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Порошенко підписав закон про мовні квоти на українському телебаченні
23 травня Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Про це йдеться у повідомленні на його Twitter-сторінці.
"Дякую представникам ЗМІ за пропозиції про запровадження квот і повернення української мови в українські медіа. Підписав відповідний Закон", - сказано у повідомленні.
Як відомо, Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.
Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.
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06 06 2017 23:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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