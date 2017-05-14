Порошенко заявляє, що не слухав "плівки Онищенка"

Глава держави впевнений, що Онишенко мав би передати докази про злочини в НАБУ

Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції заявив, що не слухав записи, оприлюднені нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Порошенко порадив Онищенко передавати інформацію про злочини високопоставлених осіб українським правоохоронним органам, зокрема НАБУ.

За словами Порошенка, саме Національне антикорупційне бюре зуміє як слід розібратися з цим.

Він оцінив "плівки Онищенко" як спосіб захиститися від кримінального переслідування.

Нагадаємо, видання "Країна" оприлюднило наданий Онищенком запис розмови з Миколою Мартиненком, нібито записаний нардепом-утікачем "на кулькову ручку".

Як випливає з аудіорозмови, Мартиненко запропонував Онищенку умовну угоду, яка передбачає кілька етапів. На першому суд винесе рішення про повернення Онищенкові депутатської недоторканності. На другому етапі пов'язаних з Онищенком менеджерів звільнять з-під варти і знімуть звинувачення з матері нардепа. Натомість Онищенко повинен сплатити штраф у державний бюджету в розмірі 400-500 млн грн. При цьому частину грошей допоможе сплатити Рінат Ахметов, за що Онищенко перепише на нього частину свого бізнесу.

Зазначимо, в грудні 2016 року Онищенко передав аудіозапис розмови з нардепом Олесем Довгим. Протягом розмови співрозмовники обговорюють якісь схеми, що дозволяють, як можна зрозуміти, вирішити проблеми в стосунках Онищенка й української влади. Довгий підтвердив факт зустрічей з Онищенком у Генуї та в Лондоні і заявив, що на цих зустрічах рекомендував йому і його родині співпрацювати зі слідством, компенсувавши завдані бюджету країни збитки.

5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.