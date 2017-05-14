Порошенко заявляє, що не слухав "плівки Онищенка"
Порошенко порадив Онищенко передавати інформацію про злочини високопоставлених осіб українським правоохоронним органам, зокрема НАБУ.
За словами Порошенка, саме Національне антикорупційне бюре зуміє як слід розібратися з цим.
Він оцінив "плівки Онищенко" як спосіб захиститися від кримінального переслідування.
Нагадаємо, видання "Країна" оприлюднило наданий Онищенком запис розмови з Миколою Мартиненком, нібито записаний нардепом-утікачем "на кулькову ручку".
Як випливає з аудіорозмови, Мартиненко запропонував Онищенку умовну угоду, яка передбачає кілька етапів. На першому суд винесе рішення про повернення Онищенкові депутатської недоторканності. На другому етапі пов'язаних з Онищенком менеджерів звільнять з-під варти і знімуть звинувачення з матері нардепа. Натомість Онищенко повинен сплатити штраф у державний бюджету в розмірі 400-500 млн грн. При цьому частину грошей допоможе сплатити Рінат Ахметов, за що Онищенко перепише на нього частину свого бізнесу.
Зазначимо, в грудні 2016 року Онищенко передав аудіозапис розмови з нардепом Олесем Довгим. Протягом розмови співрозмовники обговорюють якісь схеми, що дозволяють, як можна зрозуміти, вирішити проблеми в стосунках Онищенка й української влади. Довгий підтвердив факт зустрічей з Онищенком у Генуї та в Лондоні і заявив, що на цих зустрічах рекомендував йому і його родині співпрацювати зі слідством, компенсувавши завдані бюджету країни збитки.
5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.
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