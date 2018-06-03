Порошенко заявив про загрозу втручання Росії в українські вибори
В інтерв'ю Financial Times він заявив, що Кремль веде пропагандистську війну через російське телемовлення та російські соціальні мережі. За його словами, саме тому в Україні було прийнято рішення про їх заборону.
"Вони використовують величезну армію провокаторів та агентів у соціальних мережах", - сказав Порошенко, додавши, що Україна має намір використати досвід німецького та французького законодавства щодо протидії фейковим новинам.
Він також наголосив, що на Донбасі немає замороженого конфлікту: "Це справжня гаряча війна. На нас нападають кожного дня".
Останні президентські вибори в Україні пройшли в травні 2014 року. Восени 2014 року пройшли дострокові парламентські вибори до Верховної Ради. Чергові вибори президента України та вибори до Верховної Ради мають відбутися у 2019 році.
Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні наголосив, що наміри керівництва Росії провести голосування на президентських виборах на території українського Криму суперечать міжнародному праву.
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