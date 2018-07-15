Порошенко заявив, що автокефальна церква є одним із стовпів нацбезпеки України

На думку Президента, саме через це ідея автокефалії не вітається Москвою і її п'ятою колоною в межах України

Президент Петро Порошенко заявив, що автокефальна церква є одним зі стовпів національної безпеки України.

"Автокефалія не є турботою лише українських православних. Це - питання нашої української незалежності. Це - один із стовпів української держави, української нації, української національної безпеки. І, нарешті, всієї світової геополітики", - зазначив він під час виступу у Тернопільській області, передає "112 Україна".

За словами глави держави, саме через це ідея автокефалії не вітається Москвою і її п'ятою колоною всередині України.

"Протидія масштабна і системна. Немає ніяких підстав вважати, ніби томос у нас у кишені. У нас з вами залишається дві речі для того, щоб його отримати: молитися і боротися", - сказав він.

Водночас Порошенко впевнений, що Україна повинна мати автокефалію.

"Кажуть, не можна зупинити ідею, час якої настав. Ідея автокефалії є саме такою ідеєю. До томосу нас підводить сама логіка історичного процесу, логіка розвитку нашої нації і держави", - зазначив він.

За словами Президента, така церква повинна бути незалежною.

"Мова не про створення державної церкви, церкви були і будуть незалежними від держави, як це і передбачено Конституцією. Я твердо стою на тому, щоб церква в Україні була незалежною від держави, але особливо від іноземної держави", - ще раз повторив він.

Порошенко додав, що у зв'язку цим написав Папі Римському Франциску і днями державний секретар Ватикану повідомив, що "папа Франциск з великим задоволенням констатує, що влада в Україні гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірян усіх конфесій".

Нагадаємо, що 17 квітня 2018 року Президент України Петро Порошенко повідомив про свій намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос про єдину помісну православну церкву в Україні, і закликав Верховну Раду в найкоротші терміни підтримати його ініціативу.

19 квітня народні депутати підтримали звернення Президента до Вселенського патріарха про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Священний Синод Вселенського патріархату в Константинополі прийняв до розгляду звернення Президента України про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні, а також вирішив розпочати процедуру, необхідну для надання автокефалії Українській православній церкві.