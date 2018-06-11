Порошенко заявив, що більше за інших зацікавлений у розслідуванні вбивства Гандзюк

"Напади на активістів - жодним чином не є частиною державної політики", - сказав Президент

Президент Петро Порошенко попросив відмовитися від політичних спекуляцій на темі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Він також сказав, що більше за інших зацікавлений у розслідуванні цього злочину, передає LB.ua.

Під час зустрічі з молоддю в Києві Порошенко нагадав, що за напад на Гандзюк уже затримані п'ятеро осіб, і закликав правоохоронні органи продовжити роботу в цьому напрямку.

"Я хочу, щоб зрозуміли всі: політичні спекуляції на цій темі точно не прояснять цю справу, а, навпаки, ще більше її заплутають. Тому я закликаю провладні й опозиційні сили не кидатися голослівними аргументами. І не дай, Боже, робити піар на крові", - сказав він.

Президент запевнив, що держава не причетна до нападів на активістів, які стали масовими в 2018 році.

"Напади на активістів - жодним чином не є частиною державної політики. Навпаки, історія останніх років демонструє дуже ефективну співпрацю української влади та громадянського суспільства", - сказав він.

"І навряд чи хтось більше за Президента зацікавлений у тому, щоб цей злочин було розкрито, щоб розслідування було проведено і щоб убивці, організатори та замовники понесли відповідальність", - наголосив Порошенко.

За його словами, слідство розглядає близько 20 версій цього злочину.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.