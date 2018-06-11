Порошенко заявив, що більше за інших зацікавлений у розслідуванні вбивства Гандзюк
Він також сказав, що більше за інших зацікавлений у розслідуванні цього злочину, передає LB.ua.
Під час зустрічі з молоддю в Києві Порошенко нагадав, що за напад на Гандзюк уже затримані п'ятеро осіб, і закликав правоохоронні органи продовжити роботу в цьому напрямку.
"Я хочу, щоб зрозуміли всі: політичні спекуляції на цій темі точно не прояснять цю справу, а, навпаки, ще більше її заплутають. Тому я закликаю провладні й опозиційні сили не кидатися голослівними аргументами. І не дай, Боже, робити піар на крові", - сказав він.
Президент запевнив, що держава не причетна до нападів на активістів, які стали масовими в 2018 році.
"Напади на активістів - жодним чином не є частиною державної політики. Навпаки, історія останніх років демонструє дуже ефективну співпрацю української влади та громадянського суспільства", - сказав він.
"І навряд чи хтось більше за Президента зацікавлений у тому, щоб цей злочин було розкрито, щоб розслідування було проведено і щоб убивці, організатори та замовники понесли відповідальність", - наголосив Порошенко.
За його словами, слідство розглядає близько 20 версій цього злочину.
Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- ВІДЕО Клімкін: Росія затримує судна в Азовському морі на понад 30 годин
- ВІДЕО Майно на 200 мільйонів і громадянство РФ: що приховує заступник глави Служби зовнішньої розвідки
- Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
- Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу