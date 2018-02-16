Порошенко заявив, що майже 6% ВВП України витрачається на безпеку і оборону
Про це він розповів під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Інтерфакс-Україна".
"Прогрес України був би неможливий без допомоги наших партнерів. Ви примножуєте наші досягнення на шляху реформ шляхом таких ініціатив, як європейський план для України. І зміцнюєте обороноздатність України. Зараз ми направляємо майже 6% нашого ВВП на сектор безпеки та оборони", - розповів президент.
Він зауважив, що Україна не претендує на території сусідів, а захищає свою землю.
"Посилення оборонного потенціалу збільшить ціну російської агресії. Перед лицем такого стримуючого фактора Москва двічі подумає перш ніж почати нові військові дії", - стверджує Порошенко.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ №33/2018 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році".
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