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Порошенко заявив, що підпише мовні квоти на телебаченні

"Отже, українській мові на українському ТБ - бути! PS: Всі зрозуміли, що закон підпишу?", - заявив президент
Президент Петро Порошенко заявив, що підпише законопроект про введення квот на українському телебаченні.
Порошенко заявив, що підпише мовні квоти на телебаченні Фото:facebook.com/petroporoshenko

Президент України Петро Порошенко заявив, що закон про 75% квоту мовлення українською мовою на загальнодержавних телеканалах підпише. І підкреслив, що раз індустрія сама не змогла врегулювати це питання, тепер все вирішить закон. Про це Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Кілька разів публічно звертав увагу власників і менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови. У деяких - на рівні 15%! Панове, ви назву країни забули?! Закликав індустрію вирішити цю проблему в порядку самоорганізації - не почули. Що ж, все врегулює закон", - написав Порошенко.

Так само він зазначив, що в цьому закон врахували досвід радіо: "Гарантували права неукраїномовних. На рівні обласних і місцевих каналів з російською та іншими мовами зафіксовано 40% ефіру. Подбали і про кримськотатарською".

"Отже, українській мові на українському ТБ - бути! PS: Всі зрозуміли, що закон підпишу?", - заявив президент.

Як відомо, Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.

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23 05 2017 15:41
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