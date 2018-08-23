Порошенко заявив, що ситуацію в районі Жолобка стабілізували

Про це він заявив на відкритті виставки сучасних зразків озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів на Михайлівській площі в Києві

Збройні Сили повністю відновили лінію зіткнення і стабільність після атаки проросійських бойовиків на наші позиції в районі села Жолобок на Луганщині, під час якої загинуло четверо українських воїнів.

"Росіяни, підступно порушуючи перемир'я, Мінські угоди, намагаються атакувати позиції наших військ. Але наша армія і наші Збройні Сили вже інші. З доповіді генерала Наєва, командувача Об'єднаних сил, яка щойно прозвучала, стабільність (після атаки в районі села Жолобок - ред.) відновлено, українська земля захищена, і народ України може твердо покладатися на Збройні сили держави", - сказав Порошенко, повідомляє "Укрінформ".

Він поінформував, що о 6 ранку більше роти проросійських бойовиків у смузі наступу понад кілометр із потужною артилерійською підтримкою здійснили атаку на позиції Збройних Сил України в районі Жолобка на Луганщині.

"Четверо українських героїв віддали життя задля захисту української землі, сімох було поранено. Але своєчасно перегрупувавшись, відкривши вогонь у відповідь, застосувавши резерви, атаку було відбито і повністю відновлено лінію зіткнення", - розповів Порошенко.

Українські воїни вбили 8 бойовиків, а більше 11 було поранено, додав він.

Нагадаємо, унаслідок бойового зіткнення у четвер загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення різних ступенів. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.