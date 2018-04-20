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З Європи до Львова можуть побудувати вузьку залізничну колію, - Порошенко

Це питання Порошенко має намір обговорити з головою Львівської ОДА та керівництвом "Укрзалізниці"
Президент України Петро Порошенко планує дати доручення про підготовку пропозицій про побудову вузької залізничної колії з Європи до Львова.
З Європи до Львова можуть побудувати вузьку залізничну колію, - Порошенко Фото: president.gov.ua

"Я хочу і кордон з Євросоюзом у плані залізниці пересунути і привести Європу до Львова. Це можна зробити, якщо буде опрацьовано проекти побудови вузької колії до Львова, щоб туристи могли без пересадки їхати напряму", - зазначив Порошенко під час робочої поїздки до Львова, трансляцію виступу вів телеканал "112 Україна".

Він додав, що цей крок збільшить значення Львова як залізничного хабу і поліпшить ситуацію з вантажоперевезеннями.

"Упевнений, що це ще збільшить обмін туристами, вантажопотоками між нами та європейськими країнами", – заявив Порошенко.

Повідомляється, що це питання Порошенко обговорюватиме з головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою та керівництвом "Укрзалізниці".

Нагадаємо, біля села Задвір'я Буського району Львівської області перекинулось близько десяти вантажних вагонів.

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20 04 2018 14:20
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