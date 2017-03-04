Порошенко збере робочу групу, щоб змінити закон щодо е-декларування

Таке рішення очільник держави ухвалив за результатами зустрічі з представниками громадськості, після ухвалення Радою закону №6172 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" щодо електронного декларування

Президент Петро Порошенко ініціює створення робочої групи з напрацювання змін до закону "Про запобігання корупції" щодо електронного декларування.

Про це заявив представник президента, народний депутат фракції БПП Артур Герасимов, повідомляє прес-центр БПП.

Про це він повідомив погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій та голів комітетів. Зазначається, що таке рішення очільник держави ухвалив за результатами зустрічі з представниками громадськості, після ухвалення Радою закону №6172 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" щодо електронного декларування.

Таким чином було ухвалено рішення про створення робочої групи з напрацювання змін до цього Закону.

"Президент України делегує в цю робочу групу своїх представників, зокрема, заступника глави адміністрації президента Дмитра Шимківа, фракція "Блоку Петра Порошенка" готова делегувати своїх представників", - наголосив Герасимов.

Він також висловив сподівання, що до напрацювання змін долучаться і Ярослав Юрчишин з Transparency International, Віталій Шабунін з Центру протидії корупції, а також Тарас Шевченко з РПР та інші.

"Також прошу всі фракції і групи визначитися і делегувати своїх представників до цієї робочої групи, ініційованої президентом України", - підсумував Герасимов.

Нагадаємо, Нацагентство з питань запобігання корупції завершило перевірку близько трьох тисяч електронних декларацій, інформацію по 10 з них передано до Національного антикорупційного бюро України.