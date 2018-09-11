Порошенко збільшив грант на підтримку культури та мистецтва у восьмеро
Щорічно можуть присуджувати по 3 гранти Президента молодим діячам у сферах театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів.
Зараз загальний обсяг коштів на виплату грантів становить 1 млн гривень. Вони виділяються за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури.
Розподіл 8 млн очікується так: 4,1 млн гривень на гранти у сфері театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва, а 3,9 млн гривень - на гранти у сфері кінематографа.
Указ набуде чинності з 1 січня 2019 року.
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