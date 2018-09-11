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Порошенко збільшив грант на підтримку культури та мистецтва у восьмеро

Указ набуде чинності з 1 січня 2019 року
Президент Петро Порошенко збільшив загальну суму гранту Президента на підтримку культури і мистецтва з одного до восьми мільйонів гривень від 2019 року. Відповідний указ №358 оприлюднено сьогодні на сайті глави держави.
Порошенко збільшив грант на підтримку культури та мистецтва у восьмеро Фото: пресс-служба президента

Щорічно можуть присуджувати по 3 гранти Президента молодим діячам у сферах театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів.

Зараз загальний обсяг коштів на виплату грантів становить 1 млн гривень. Вони виділяються за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури.

Розподіл 8 млн очікується так: 4,1 млн гривень на гранти у сфері театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва, а 3,9 млн гривень - на гранти у сфері кінематографа.

Указ набуде чинності з 1 січня 2019 року.

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09 11 2018 13:42
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