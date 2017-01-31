Порошенко збирає Військовий кабінет РНБО щодо ситуації в Авдіївці

"У вівторок у другій половині дня очікується нарада Військового кабінету при РНБО за участю глави держави", - повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформоване джерело.

За його словами, це пов'язано із загостренням ситуації в Авдіївці.

Нагадаємо, що через ситуацію в Авдіївці Президент України Петро Порошенко доручив провести надзвичайне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.

Як повідомляв iPress.ua, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.