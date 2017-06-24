ПОЛІТИКА НОВИНИУ понеділок, 26 червня, президент Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко збирається до Франції з робочим візитом
Там він зустрінеться з Макроном
Фото: pravda.com.ua
Як повідомили у прес-службі президента, програмою візиту передбачено зустрічі Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Едуардом Філіппом та головою Сенату Франції Жераром Ларше.
Нагадаємо, увечері 24 травня президент України Петро Порошенко провів першу телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
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