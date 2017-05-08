Порошенко здійснив політ на винищувачі, - ФОТО Президент на МіГ-29 прибув до військових льотчиків у Вінницькій області

Президент Петро Порошенко на винищувачі МіГ-29 прибув на військовий аеродром у Вінницькій області, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил.

Фото: president.gov.ua

"Літаком МіГ-29 прибув до військового аеродрому Вінничини, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил", - повідомив Петро Порошенко у Facebook. Фото: president.gov.ua "Щиро дякую за бездоганну військову службу усіх, хто сьогодні знаходиться на сторожі неба незалежної України. Мирного неба!", - додав Президент. Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко нагородив 12 правоохоронців орденами і 18 - медалями з нагоди Дня Національної поліції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію