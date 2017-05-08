ВІДПОЧИНОК НОВИНИПрезидент Петро Порошенко на винищувачі МіГ-29 прибув на військовий аеродром у Вінницькій області, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко здійснив політ на винищувачі, - ФОТО
Президент на МіГ-29 прибув до військових льотчиків у Вінницькій області
Фото: president.gov.ua
"Літаком МіГ-29 прибув до військового аеродрому Вінничини, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил", - повідомив Петро Порошенко у Facebook.
Фото: president.gov.ua
"Щиро дякую за бездоганну військову службу усіх, хто сьогодні знаходиться на сторожі неба незалежної України. Мирного неба!", - додав Президент.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко нагородив 12 правоохоронців орденами і 18 - медалями з нагоди Дня Національної поліції.
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05 08 2017 13:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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