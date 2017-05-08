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Порошенко здійснив політ на винищувачі, - ФОТО

Президент на МіГ-29 прибув до військових льотчиків у Вінницькій області
Президент Петро Порошенко на винищувачі МіГ-29 прибув на військовий аеродром у Вінницькій області, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил.
Порошенко здійснив політ на винищувачі, - ФОТО Фото: president.gov.ua

"Літаком МіГ-29 прибув до військового аеродрому Вінничини, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил", - повідомив Петро Порошенко у Facebook.

Фото: president.gov.ua

"Щиро дякую за бездоганну військову службу усіх, хто сьогодні знаходиться на сторожі неба незалежної України. Мирного неба!", - додав Президент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко нагородив 12 правоохоронців орденами і 18 - медалями з нагоди Дня Національної поліції.

 
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05 08 2017 13:45
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