Порошенко змінив перелік посад вищого офіцерського складу
Відповідний Указ №39/2018 оприлюднено на сайті глави держави.
"Внести до додатка № 1 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277 "Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами"... зміни", - йдеться у документі.
Зокрема, додаток після розділу "Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України" доповнюється розділом "Командування Сил логістики Збройних Сил України, Командувач - генерал-лейтенант, віце-адмірал, Начальник штабу - перший заступник командувача - генерал-майор, контр-адмірал".
У розділі "Озброєння Збройних Сил України" виключається позиція "Перший заступник начальника Озброєння", а в розділі "Тил Збройних Сил України"- позиція "Перший заступник начальника Тилу".
Розділ "Сухопутні війська Збройних Сил України" доповнюється позиціями "Заступник командувача з логістики-начальник логістики - генерал-лейтенант", "Начальник штабу - перший заступник начальника логістики - генерал-майор", а позиції "Начальник Озброєння" та "Начальник Тилу" виключаються.
Розділ "Військово-Морські Сили Збройних Сил України" доповнюється позицією "Заступник командувача з логістики - начальник логістики - контр-адмірал, генерал-майор", а позиції "Начальник Озброєння", "Начальник Тилу" та "Заступник командувача з берегової оборони - начальник управління військ берегової оборони" виключаються.
Додаток після розділу "Військово-Морські Сили Збройних Сил України" доповнюється розділом "Командування морської піхоти, Командувач - генерал-лейтенант, Начальник штабу - перший заступник командувача генерал-майор".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко під час засідання Воєнного кабінету підписав закон про деокупацію Донбасу.
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