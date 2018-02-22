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Порошенко змінив перелік посад вищого офіцерського складу

Указ набирає чинності з дня його опублікування
Президент України вніс зміни до затвердженого 21 березня 2002 року "Переліку посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу...".
Порошенко змінив перелік посад вищого офіцерського складу Фото: president.gov.ua

Відповідний Указ №39/2018 оприлюднено на сайті глави держави.

"Внести до додатка № 1 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277 "Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами"... зміни", - йдеться у документі.

Зокрема, додаток після розділу "Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України" доповнюється розділом "Командування Сил логістики Збройних Сил України, Командувач  -  генерал-лейтенант, віце-адмірал, Начальник штабу - перший заступник командувача  - генерал-майор, контр-адмірал".

У розділі "Озброєння Збройних Сил України" виключається позиція "Перший заступник начальника Озброєння", а в розділі "Тил Збройних Сил України"-  позиція "Перший заступник начальника Тилу".

Розділ "Сухопутні війська Збройних Сил України" доповнюється позиціями "Заступник командувача з логістики-начальник логістики - генерал-лейтенант", "Начальник штабу - перший заступник начальника логістики - генерал-майор", а позиції "Начальник Озброєння" та "Начальник Тилу" виключаються.

Розділ "Військово-Морські Сили Збройних Сил України" доповнюється позицією "Заступник командувача з логістики - начальник логістики - контр-адмірал, генерал-майор", а позиції "Начальник Озброєння", "Начальник Тилу" та "Заступник командувача з берегової оборони - начальник управління військ берегової оборони" виключаються.

Додаток після розділу "Військово-Морські Сили Збройних Сил України" доповнюється розділом "Командування морської піхоти, Командувач - генерал-лейтенант, Начальник штабу - перший заступник командувача генерал-майор".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко під час засідання Воєнного кабінету підписав закон про деокупацію Донбасу.
 

 

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22 02 2018 14:55
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