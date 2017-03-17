Порошенко змінив посла України в Нідерландах

Президент України Петро Порошенко звільнив посла у Нідерландах Олександра Горіна.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

"Звільнити Горіна Олександра Олеговича з посади надзвичайного і новноважного посла України в Королівстві Нідерланди, а також з посади постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом" - йдеться у документі.

Горін пропрацював на посаді посла значно довше за звичний дипломатичний термін, з 2011 року. На його каденцію припав нідерландський референдум, що завершився поразкою проукраїнських сил, а також подальші переговори щодо ратифікації Угоди про асоціацію.

В іншому указі йдеться про призначення Всеволода Ченцова послом у Нідерландах.

Всеволод Ченцов на момент призначення є директором департаменту ЄС в МЗС України.

До того працював у постійному представницті України при Європейському союзі. Входив до складу української делегації, на слуханнях в Суді ООН в Гаазі.

Нагадаємо. напередодні президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з перемогою його партії на парламентських виборах. Очолювана прем'єр-міністром країни Марком Рютте Народна партія за свободу і демократію отримає 31 зі 150 місць в парламенті проти 19 у Партії свободи Вілдерса.