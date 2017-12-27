Порошенко зустрів звільнених заручників
Відповідне відео опубліковане на сторінці глави держави у Facebook.
Вони один за одним проходили повз президента, а він тиснув їм руки й обіймав.
Речник Порошенка Святослав Цеголко написав у Facebook, що місце цієї зустрічі тримається в секреті "в цілях безпеки".
За його словами, президент подякував усім визволеним українцям за стійкість.
Після цього усі звільнені з автобусів пересіли на гелікоптери і разом з Порошенком вирушили до Харкова. Звідти усі на літаках полетять до київського аеропорту "Бориспіль".
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
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