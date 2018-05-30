Порошенко зустрівся з Бабченком

Президент Петро Порошенко зустрівся з журналістом Аркадієм Бабченком, замах на вбивство якого розкрила Служба безпеки України, інсценувавши його загибель.

На зустрічі були присутні голова СБУ Василь Грицак та Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Операцію СБУ Порошенко назвав третім днем народження Аркадія, а також "днем народження великої 45-мільйонної нації, яка склала іспит на державність".

"Ми нарешті навчилися захищати. Захищати країну, захищати її громадян і робити це надзвичайно професійними зусиллями нової СБУ, яка здатна складати іспити будь-якої складності", – наголосив президент.

"Я сьогодні пишався, що я є Президентом такого народу. За тебе переживали не тільки в редакціях, не тільки ЗМІ і телебачення – я бачив, як люди плакали сьогодні і були щасливі, коли вони почули цю новину під час спільної прес-конференції голови Служби безпеки України і генерального прокурора. Вони раділи як за себе", – додав Петро Порошенко, заявивши, що незважаючи на те, що "цей іспит не пройшли окремі особи, важливо, що його склала нація".

"Я хочу подякувати всім українцям, які проявили небайдужість, які готові були боротися і діяти для того, щоб зберегти країну", – наголосив президент, додавши, що атака на журналіста була організована з території Російської Федерації людиною, котра "володіє величезним арсеналом зброї, має можливості закладати схрони і організовувати терористичні акти".

Петро Порошенко також повідомив, що доручив представити до нагородження тих співробітників СБУ, які проводили спецоперацію.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко доповів главі держави, що зараз тривають слідчі дії. Роботу СБУ під час проведення спецоперації генпрокурор назвав "атестатом зрілості СБУ і всіх, хто їм допомагав".

Аркадій Бабченко зазначив, що його заслуга в операції досить невелика.

"Працювали і все. Але я хочу зазначити, що мені повідомили про це місяць тому і за цей місяць я бачив як люди працюють. Я бачив як вони пашуть, я бачив, як вони "риють носом" – ми постійно були на зв'язку. І оці хлопці, які працюють "на землі", – вони постійно приїжджали, ми проговорювали деталі і працювали. От вони справді достойні поваги", – сказав журналіст.



Фото: president.gov.ua



Фото: president.gov.ua

Як повідомляв iPress.ua, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами Василя Грицака, Служба безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.

Сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.

В організації "Репортери без кордонів" висловили обурення інсценуванням убивства російського журналіста.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір критикує рішення української влади інсценувати смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розчарований реакцією українського політикума на "вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Тим часом друзі та колеги Бабченка зібралися на Майдані Незалежності в Києві, щоб відсвяткувати те, що він виявився живим після вчорашнього повідомлення про його смерть.