Порошенко зустрівся з частиною ієрархів УПЦ МП
Як повідомляє BBC News Україна, зустріч відбулася о 14:00 в закритому режимі в Українському домі. На заході були присутні щонайменше три ієрархи УПЦ МП.
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко після завершення зустрічі розповів журналістам, що на ній були присутні "представники (УПЦ МП), з числа тих, хто підтримує об'єднання". Він додав, що на зустрічі обговорювалися різні питання, зокрема, президент розповів про свої переговори зі Вселенським патріархом, а представники УПЦ МП висловили свою підтримку процесу отримання автокефалії церквою в Україні.
"Досить велика частина єпископату Української православної церкви Московського патріархату виступає за створення єдиної Помісної православної церкви", – заявив Павленко.
За його словами, кількість прихильників автокефалії православної церкви в Україні набагато більша, ніж були присутні на зустрічі з президентом.
Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) в коментарі BBC заявив, що не знає про цю зустріч.
"З президентом може зустрічатися будь-хто, у нас єпископи вільні люди, громадяни України з усім спектром усіх прав, і вони можуть зустрічатися з будь-ким", – сказав він.
Архієпископ Климент додав, що "якщо це якісь світські заходи і спілкування на якісь державно-церковні питання, то немає ніяких проблем. У нас багато архієреїв зустрічаються з президентом і поза межами Києва в різних форматах, у цьому немає нічого особливого".
Нагадаємо, у вівторок, 13 листопада, вдень мала відбутися зустріч президента України Петра Порошенка з ієрархами УПЦ МП в "Українському домі", проте у запланований час вона не розпочалася. Ієрархи УПЦ МП проводили в Києво-Печерській лаврі засідання собору єпископів.
Представники УПЦ МП запросили президента Порошенка провести з ними зустріч на території Києво-Печерської Лаври. Однак потім повідомили, що президент відмовився.
У президента водночас наполягали на зустрічі не на території Лаври, а в "Українському домі".
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