Порошенко зустрівся з послами країн ЄС і G7

Президент України Петро Порошенко зустрівся з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Співрозмовники обговорили результати зустрічі лідерів країн Великої сімки, яка відбулася 8-9 червня у Канаді, в частині підтримки України.

"Порошенко відзначив, що українське питання є безумовно консолідуючим елементом у зовнішній політиці держав G7, а також наголосив, що єдність на підтримку України щодо відновлення територіальної цілісності та політики санкцій у зв'язку із триваючою російською агресією є дуже важливою.

Особливу увагу було надано питанню українських незаконно утримуваних осіб та політичних в'язнів в Росії. Президент України поінформував про зусилля, які докладаються з метою їх звільнення, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль у цьому контексті", – йдеться в повідомленні.

Порошенко відзначив набрання чинності Законом України "Про Вищий антикорупційний суд", а також поінформував присутніх про спрямування до Вищої ради правосуддя проекту Закону "Про утворення Вищого антикорупційного суду" згідно з процедурою, визначеною Конституцією України. Глава держави підкреслив пріоритетну важливість запуску Вищого антикорупційного суду як ключового елемента новоствореної антикорупційної інфраструктури держави.

"Під час зустрічі було обговорено прогрес України на шляху реформ, зокрема у контексті реформування сектору національної безпеки України. Важливу увагу також надано забезпеченню енергетичної безпеки України та ЄС. Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна – ЄС та Україна – НАТО у Брюсселі у липні цього року", – повідомляє прес-служба президента України.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що завершується робота над проектом змін до Конституції, які закріплять європейський вибір держави.