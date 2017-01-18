Порошенко зустрівся з віце-президентами Єврокомісії та Федерікою Моґеріні
Порошенко подякував ЄС за підтримку в макроекономічній стабілізації та реалізації соціально-економічних реформ, повідомляє сайт Президента.
Відзначається, що Домбровскіс позитивно оцінив кроки української влади, спрямовані на стабілізацію державних фінансів. Зокрема, він вітав схвалення збалансованого державного бюджету на 2017 рік, націоналізацію "ПриватБанку", а також продовження ефективної співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Порошенко, своєю чергою, наголосив на важливості якнайшвидшого прийняття рішення про надання українцям безвізового режиму.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, обговоривши з ними стан виконання Мінських домовленостей.
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