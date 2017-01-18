Порошенко зустрівся з віце-президентами Єврокомісії та Федерікою Моґеріні Президент наголосив на важливості якнайшвидшого надання українцям безвізового режиму

Президент Петро Порошенко зустрівся з віце-президентами Європейської Комісії - з питань євро- та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом і високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні в Давосі.

Фото:president.gov.ua

Порошенко подякував ЄС за підтримку в макроекономічній стабілізації та реалізації соціально-економічних реформ, повідомляє сайт Президента. Відзначається, що Домбровскіс позитивно оцінив кроки української влади, спрямовані на стабілізацію державних фінансів. Зокрема, він вітав схвалення збалансованого державного бюджету на 2017 рік, націоналізацію "ПриватБанку", а також продовження ефективної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Порошенко, своєю чергою, наголосив на важливості якнайшвидшого прийняття рішення про надання українцям безвізового режиму. Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, обговоривши з ними стан виконання Мінських домовленостей.

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