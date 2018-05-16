Порошенко зустрівся з Волкером

Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили важливість розгортання миротворчої місії ООН на його окупованій частині, повідомляють у прес-службі президента.

Також Порошенко і Волкер наголосили на необхідності негайного звільнення українських заручників.

"Важливу увагу було приділено співпраці в сфері безпеки та оборони між Україною та США, зміцненню партнерства України з НАТО та питанню енергетичної безпеки з урахуванням ризиків, які несе "Північний потік-2". Сторони також обговорили прогрес та підтримку України на шляху реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією", – зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголосив, що Мінські угоди передбачають відновлення територіальної цілісності України та розпуск незаконних структур "ДНР" та "ЛНР".