Порошенко зустрівся з Волкером
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили важливість розгортання миротворчої місії ООН на його окупованій частині, повідомляють у прес-службі президента.
Також Порошенко і Волкер наголосили на необхідності негайного звільнення українських заручників.
"Важливу увагу було приділено співпраці в сфері безпеки та оборони між Україною та США, зміцненню партнерства України з НАТО та питанню енергетичної безпеки з урахуванням ризиків, які несе "Північний потік-2". Сторони також обговорили прогрес та підтримку України на шляху реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією", – зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголосив, що Мінські угоди передбачають відновлення територіальної цілісності України та розпуск незаконних структур "ДНР" та "ЛНР".
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