Порошенко звернувся до інших кандидатів у президенти
"Висока якість виборчого процесу – візитна картка нової України. У 2014 році ми разом встановили гідний стандарт вільного і чесного волевиявлення. Закликаю всі політичні сили та кандидатів на найвищу державну посаду засвідчити це своїм прикладом", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
"Переконаний, що міжнародне спостереження за виборчими перегонами є нашою додатковою гарантією чистоти демократичних процедур та змагальності виборчого процесу, а також стримуючим чинником проти зовнішнього втручання", - додав президент.
Також, Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.
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