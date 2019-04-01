Порошенко звернувся до інших кандидатів у президенти

За словами Порошенка, необхідно забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій

Президент Петро Порошенко просить політичні сили і кандидатів у президенти своїм прикладом засвідчити "високу якість виборчого процесу".

"Висока якість виборчого процесу – візитна картка нової України. У 2014 році ми разом встановили гідний стандарт вільного і чесного волевиявлення. Закликаю всі політичні сили та кандидатів на найвищу державну посаду засвідчити це своїм прикладом", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Переконаний, що міжнародне спостереження за виборчими перегонами є нашою додатковою гарантією чистоти демократичних процедур та змагальності виборчого процесу, а також стримуючим чинником проти зовнішнього втручання", - додав президент.

Також, Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.