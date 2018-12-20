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Порошенко звільнив Богомолець з посади радника президента

На початку грудня Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти
Президент України Петро Порошенко звільнив народного депутата Ольгу Богомолець з посади позаштатного радника.
Порошенко звільнив Богомолець з посади радника президента Ольга Богомолець. Фото: uk.wikipedia.org

Відповідний указ від 19 грудня опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Богомолець Ольгу Володимирівну з посади радника президента України (поза штатом)", – йдеться у документі.

Богомолець є членом парламенту від Блоку Петра Порошенка. Вона очолює комітет Ради з питань охорони здоров'я і є критиком  політики в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Нагадаємо, що на початку грудня Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти України.

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20 12 2018 08:40
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