Порошенко звільнив Богомолець з посади радника президента

На початку грудня Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти

Президент України Петро Порошенко звільнив народного депутата Ольгу Богомолець з посади позаштатного радника.

Відповідний указ від 19 грудня опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Богомолець Ольгу Володимирівну з посади радника президента України (поза штатом)", – йдеться у документі.

Богомолець є членом парламенту від Блоку Петра Порошенка. Вона очолює комітет Ради з питань охорони здоров'я і є критиком політики в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Нагадаємо, що на початку грудня Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти України.