ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко звільнив народного депутата Ольгу Богомолець з посади позаштатного радника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко звільнив Богомолець з посади радника президента
На початку грудня Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти
Ольга Богомолець. Фото: uk.wikipedia.org
Відповідний указ від 19 грудня опубліковано на сайті президента.
"Звільнити Богомолець Ольгу Володимирівну з посади радника президента України (поза штатом)", – йдеться у документі.
Богомолець є членом парламенту від Блоку Петра Порошенка. Вона очолює комітет Ради з питань охорони здоров'я і є критиком політики в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
Нагадаємо, що на початку грудня Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти України.
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20 12 2018 08:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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