ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко звільнив Олександра Фищука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко звільнив главу Чернівецької ОДА
Фищук був призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації 5 лютого 2015 року
Олександр Фищук. Фото: promin.cv.ua
"Звільнити Фищука Олександра Георгійовича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі президента №389/2018 від 23 листопада.
Фищук був призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації 5 лютого 2015 року.
З 2012 по 2014 він був народним депутатом від "Батьківщини", обраним в одномандатному окрузі № 202.
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