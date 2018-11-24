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Порошенко звільнив главу Чернівецької ОДА

Фищук був призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації 5 лютого 2015 року
Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Фищука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.
Порошенко звільнив главу Чернівецької ОДА Олександр Фищук. Фото: promin.cv.ua

"Звільнити Фищука Олександра Георгійовича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі президента №389/2018 від 23 листопада.

Фищук був призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації 5 лютого 2015 року.

З 2012 по 2014 він був народним депутатом від "Батьківщини", обраним в одномандатному окрузі № 202.

 

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24 11 2018 13:44
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