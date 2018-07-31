Порошенко звільнив голову Чернігівської області

Президент Петро Порошенко 30 липня звільнив з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації Валерія Куліча.

В указі №218/2018 йдеться, що Куліч сам попросив про відставку.

При цьому чутки про майбутнє звільнення Куліча з'явилися в місцевій пресі ще навесні.

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Губернатор обіймав посаду з березня 2015 року. У 2014 році Куліча було обрано депутатом Верховної Ради (фракція "Блок Петра Порошенка"), але після призначення в Чернігів він позбувся мандата. До приходу в парламент обіймав посаду директора ТОВ "Форсаж". Є співвласником групи агропромислових підприємств, які обробляють понад 25 тисяч гектарів земель в Ічнянському та Ніжинському районах області.