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Порошенко звільнив голову Перечинської РДА після скоєння смертельної ДТП

Олефіра звільнено відповідно до поданої заяви про відставку
Президент України Петро Порошенко звільнив голову Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра, якого підозрюють у скоєнні 13 липня дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила загибель двох жінок.
Порошенко звільнив голову Перечинської РДА після скоєння смертельної ДТП Фото: mukachevo.net

Відповідне розпорядження №106 від 20 липня опубліковано на сайті голови держави.

Згідно з розпорядженням, Олефіра звільнено відповідно до поданої заяви про відставку.

Нагадаємо, 13 липня на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані наїхав на двох жінок. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула на місці, друга потрапила до реанімації, однак згодом також померла.

Наступного дня прокурор Закарпатської області оголосив про підозру Олефіру.

16 липня Ужгородський міжрайонний суд заарештував голову Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра, якого підозрюють у скоєнні ДТП, яка призвела до загибелі двох жінок.

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20 07 2018 14:16
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