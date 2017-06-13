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Порошенко звільнив посла в Естонії, призначеного Януковичем

Віктор Крижанівський був призначений послом України в Естонській Республіці за президента Віктора Януковича у жовтні 2010 року
Президент України Петро Порошенко звільнив посла України в Естонії Віктора Крижанівського.
Порошенко звільнив посла в Естонії, призначеного Януковичем Фото: "МК-Эстония"

"Звільнити Крижанівського Віктора Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Естонській Республіці", - ідеться в указі президента, опублікованому на сайті глави держави.

Віктор Крижанівський був призначений послом України в Естонській Республіці за президента Віктора Януковича у жовтні 2010 року. До цього він працював спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання та був заступником Постійного представника України при ООН.

Нагадаємо, в червні минулого року Порошенко звільнив Сергія Корсунського з посади надзвичайного і повноважного посла України в Туреччині.

Раніше Президент Петро Порошенко призначив надзвичайних і повноважних послів України в п’ятьох країнах. Йдеться про Норвегію, Малайзію, Шрі-Ланку, Танзанію і Бруней Даруссалам.

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