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Порошенко звільнив вісьмох керівників СБУ у регіонах

Глава держави змінив керівників управлінь СБУ в шести областях і в Києві
Президент України Петро Порошенко звільнив начальників управлінь Служби безпеки України (СБУ) в Києві і Київській області, Одеської, Харківської, Житомирської, Вінницької, Львівської та Чернігівської областях.
Порошенко звільнив вісьмох керівників СБУ у регіонах Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Своїм указом, датованим 3 травня, гарант звільнив голів управлінь Служби безпеки в Одеській (Сергій Батраков), Львівській (Віктор Андрейчук), Чернігівській (Олександр Довженко), Харківській (Едуард Кріцин), Житомирській (Володимир Пахнюк), Вінницькій (Ігор Шкурат), Київській областях та в місті Києві (Степан Грещук), повідомляє прес-служба Президента.

Іншим указом Порошенко призначив нових керівників управлінь. Так, згідно з документом, головне управління СБУ в Києві та Київській області очолив Сергій Семочко, начальником УСБУ в Одеській області став Олександр Довженко, в Харківській - Андрій Носач, у Львівській - Олександр Ткачук, у Вінницькій області Володимир Пахнюк, а в Житомирській - Віктор Панасюк .

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив Дмитра Ярмака новим уповноваженим Президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України (СБУ). В березні 2017 року глава держави звільнив з посади Анатолія Поляха.

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03 05 2017 12:43
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