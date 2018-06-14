Порошенко звільнив Жебрівського з посади голови Донецької обласної ВЦА Перед звільненням Порошенко нагородив Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого

Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної державної адміністрації.

Фото: radiosvoboda.org

Відповідний указ №164/2018 опублікований на сайті адміністрації Президента. "Звільнити ЖЕБРІВСЬКОГО Павла Івановича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі. Перед звільненням Порошенко нагородив Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого. Як повідомляв iPress.ua, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку.

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