ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної державної адміністрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко звільнив Жебрівського з посади голови Донецької обласної ВЦА
Перед звільненням Порошенко нагородив Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого
Фото: radiosvoboda.org
Відповідний указ №164/2018 опублікований на сайті адміністрації Президента.
"Звільнити ЖЕБРІВСЬКОГО Павла Івановича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.
Перед звільненням Порошенко нагородив Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого.
Як повідомляв iPress.ua, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку.
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14 06 2018 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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