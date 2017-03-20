Порошенко звинувачує "Самопоміч" у відтермінуванні чергового траншу МВФ

Президент України Петро Порошенко звинуватив партію "Самопоміч" у відтермінуванні четвертого траншу Міжнародного валютного фонду

"Сьогодні Міжнародний валютний фонд на засіданні свого правління мав виділити нам черговий транш - 1 млрд доларів. Який вкрай потрібен для поповнення золотовалютних резервів, для підтримки стабільності національної грошової одиниці, для потужного сигналу інвесторам", - заявив Порошенко у понеділок на засіданні Ради регіонального розвитку.

Президент зазначив, що Україна провела величезну роботу для отримання цих грошей, у тому числі розробила варіант пенсійної реформи, який не передбачає простого підвищення пенсійного віку.

"А в суботу питання України зникло з порядку денного. І сьогодні в нас відбудуться інтенсивні переговори міністра фінансів, голови Національного банку, прем'єр-міністра. І я буду брати участь у цьому, щоб виправити ті результати, які були викликані абсолютно безвідповідальною поведінкою українських політиканів. Ще раз підкреслюю: причиною відтермінування стали наслідки блокади", - сказав він.

За словами Порошенка, йому сьогодні жартома запропонували відправити до Вашингтона на переговори з МВФ "Андрія Івановича [Садового] разом із Семенченком, Юлію Володимирівну [Тимошенко] разом із Парасюком".

"Якщо "Самопоміч" організувала і патронувала блокаду, то нехай би і виправляла наслідки цієї диверсії", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що нардеп Володимир Парасюк повинен нести відповідальність за свою поведінку на блокпосту в Донецькій області.

Громадянська блокада Донбасу, організована, зокрема, "Самопоміччю", тривала від кінця січня. Але рішення про відтермінування четвертого траншу МВФ було прийнято тільки зараз, коли 15 березня РНБО доручила тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств на території окремих районів Донецької та Луганської областей, припинити переміщення вантажів через лінію протистояння.