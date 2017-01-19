Порошенко звинуватив Путіна і Асада у безвідповідальності
Глава держави наголосив на важливості для України сильної і об’єднаної Європи та трансатлантичної єдності, включно із США.
"Тут, у Давосі, ми мали цікаву тему для обговорення щодо відповідального лідерства. Думаю, що через двох безвідповідальних лідерів – Ассада та Путіна, ми маємо великі проблеми з глобальною безпекою", - заявив в інтерв'ю CNN президент Петро Порошенко, інформує сайт глави держави.
Президент також додав, що кібератаки є частиною гібридної війни РФ.
Президент відзначив підтримку України з боку США в останні 2,5 роки та висловив сподівання на продовження ефективної співпраці.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час свого візиту в Давос зустрівся з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.
Під час розмови Порошенко порушив питання ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Також сьогодні iPress.ua повідомив, що Порошенко провів зустріч з главою МВФ у Давосі.
Відтак, Крістін Лагард впевнена, що завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу можна очікувати протягом найближчих декількох днів.
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