Порошенко звинуватив Путіна і Асада у безвідповідальності

Президент також додав, що кібератаки є частиною гібридної війни РФ

Через двох безвідповідальних лідерів – президента Сирії Башара Ассада та президента Росії Володимира Путіна, ми маємо великі проблеми з глобальною безпекою.

Глава держави наголосив на важливості для України сильної і об’єднаної Європи та трансатлантичної єдності, включно із США.

"Тут, у Давосі, ми мали цікаву тему для обговорення щодо відповідального лідерства. Думаю, що через двох безвідповідальних лідерів – Ассада та Путіна, ми маємо великі проблеми з глобальною безпекою", - заявив в інтерв'ю CNN президент Петро Порошенко, інформує сайт глави держави.

Президент також додав, що кібератаки є частиною гібридної війни РФ.

Президент відзначив підтримку України з боку США в останні 2,5 роки та висловив сподівання на продовження ефективної співпраці.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час свого візиту в Давос зустрівся з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

Під час розмови Порошенко порушив питання ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Також сьогодні iPress.ua повідомив, що Порошенко провів зустріч з главою МВФ у Давосі.

Відтак, Крістін Лагард впевнена, що завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу можна очікувати протягом найближчих декількох днів.