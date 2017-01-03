Порошенко звинуватив Росію в конфіскації підприємств на Донбасі, - ВІДЕО
Порошенко під час зустрічі з головами МЗС Польщі та Британії нагадав про недавнє рішення президента РФ Володимира Путіна визнати документи "Л-ДНР".
"Відбулося ще одне грубе і жахливе порушення міжнародного права - були де-факто Росією конфісковані українські державні і приватні активи, які розташовані на окупованій території. І це є ще одним свідченням факту окупації РФ сходу України", - наводить слова Порошенка його прес-служба.
Президент додав, що це відбувається на тлі фактичного введення ОРДЛО в "рублеву зону", постачання газу і електроенергії з Росії, введення прямих бюджетних трансфертів.
"Це є абсолютно чітким підтвердженням факту окупації цієї території російськими військами разом з повним контролем державного кордону на неконтрольованій ділянці. У зв'язку з цим ми наголошуємо, що Росія несе повну відповідальність за порушення режиму припинення вогню, вбивство українських військових і цивільних, за незаконне утримання заручників, як на окупованій території, так і всередині РФ", - зазначив Порошенко.
Він також закликав ввести санкції проти осіб, які незаконно присвоять українські активи: "Щоб проти тих, хто сьогодні вступить в так звану власність конфіскованих активів, спільно були застосовані санкції за порушення міжнародного і українського законодавства".
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
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