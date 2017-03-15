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Порошенко звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас, - ВІДЕО

За словами глави держави, "ряд політичних сил поставив собі за мету позбутися від частини Донбасу"
Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас.
Порошенко звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас, - ВІДЕО Фото:i.lb.ua

"У західних ЗМІ, дивлячись на блокадних отаманів, все частіше описують Україну як країну, якій загрожує хвиля некерованості і анархії. Це цілком вписується в російську стратегії дискредитації нашої держави. Наші партнери не розуміють, чому ми просимо підтримки у відновленні цілісності України ззовні, коли всередині ряд політичних сил поставив собі за мету позбутися від частини Донбасу і випхати в Росію кілька мільйонів українців. Юридично легалізувати це пропонується законом про окуповані території", - заявив Президент.

"Тільки уявіть собі інші наслідки такої законодавчої ініціативи! Подібний закон зруйнує Мінський процес. Похований міжнародні санкції проти Російської Федерації, оскільки вони прив'язані до Мінська. Місія ОБСЄ піде з Донбасу. Ми залишимося один на один з агресором на тлі неминучою ескалації військових дій. Тому ми будемо пропонувати інший закон, який відповідає національним інтересам України - закон про відновлення територіальної цілісності нашої держави", - сказав Порошенко.

Президент вважає, що негативний ефект від блокади для України очевидний, а користі ніякої немає.

"Через сотні неконтрольованих України кілометрів російсько-українського кордону вони легко можуть отримати всі, що їм потрібно - з Російської Федерації. І так само продати туди все, що їм треба. Пробні ешелони з українським вугіллям з окупованих територій вже пішли в Російську Федерацію. За півтора місяці блокадників не наблизили, а віддалили перспективу повернення цих районів. Чи не посилили, а ослабили вплив України по ту сторону лінії зіткнення. Чи не розвіяли щеплені російською пропагандою страхи серед наших співвітчизників - посилили. Чи не повернули хоча б одного полоненого - але ж саме з цього вимоги починали акцію, чи не так - тільки погіршили їх положення. чи не стримали агресивність Росії, а ще більше її розпалили. Не сприяли відновленню територіальної цілісності України, а, навпаки, ще більше ускладнили цю задачу. Воно стало ще дорожче, ще важче, ще небезпечніше", - обурився Порошенко.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

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