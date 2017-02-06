Порошенкові рекомендували трьох кандидатів на вакантну посаду голови НБУ

Громадська колегія ради Національного банку рекомендувала Президенту Петру Порошенку трьох кандидатів на посаду голови НБУ.

Рішення колегії опублікував голова правління Української міжбанківської валютної біржі Анатолій Гулей у Facebook.



Фото: facebook.com/anatoly.gulei

Згідно з текстом рішення, рекомендується висунути кандидатами голову громадської колегії ради НБУ Анатолія Гулея, голову ради Асоціації банків Станіслава Аржевітіна, а також голову ради НБУ Богдана Данилишина.

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева повідомила, що йде у відставку з посади голови НБУ з 10 травня. За словами Гонтаревої, вона написала заяву про відставку і парламент може проголосувати за її відставку раніше. Гонтарева наголосила, що ніяких змін в плані правління найближчим часом не відбудеться. Також Гонтарева зазначила, що запропонувала президенту кілька кандидатур, але не уточнила, кого саме.

30 травня міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що Президент Петро Порошенко запропонує голові правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимиру Лавренчуку очолити НБУ.