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Порошенкові рекомендували трьох кандидатів на вакантну посаду голови НБУ

Громадська колегія ради НБУ пропонує кандидатури Гулея, Аржевітіна і Данилишина
Громадська колегія ради Національного банку рекомендувала Президенту Петру Порошенку трьох кандидатів на посаду голови НБУ.
Порошенкові рекомендували трьох кандидатів на вакантну посаду голови НБУ Фото: auditagency.com.ua

Рішення колегії опублікував голова правління Української міжбанківської валютної біржі Анатолій Гулей у Facebook.


Фото: facebook.com/anatoly.gulei

Згідно з текстом рішення, рекомендується висунути кандидатами голову громадської колегії ради НБУ Анатолія Гулея, голову ради Асоціації банків Станіслава Аржевітіна, а також голову ради НБУ Богдана Данилишина.

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева повідомила, що йде у відставку з посади голови НБУ з 10 травня. За словами Гонтаревої, вона написала заяву про відставку і парламент може проголосувати за її відставку раніше. Гонтарева наголосила, що ніяких змін в плані правління найближчим часом не відбудеться. Також Гонтарева зазначила, що запропонувала президенту кілька кандидатур, але не уточнила, кого саме.

30 травня міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що Президент Петро Порошенко запропонує голові правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимиру Лавренчуку очолити НБУ.

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02 06 2017 19:59
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