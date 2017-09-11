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Порошенку передали на підпис сфальсифікований текст нової редакції КПК, - Шабунін

Йдеться про норму, яка мала не дозволити генпрокурору Юрію Луценку передати розслідування справ Януковича до НАБУ
У Верховній Раді підготували на підпис президенту Порошенку сфальсифікований текст нової редакції Кримінального процесуального кодексу без правки, за яку голосував парламент.
Порошенку передали на підпис сфальсифікований текст нової редакції КПК, - Шабунін Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це у блозі "Української правди" написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"На початку жовтня …Кодекс ухвалили з нищівною для всього кримінального слідства правкою... Вона в рази скорочувала строки досудового розслідування тяжких та корупційних злочинів. Усі правники та правозахисники назвали її абсурдною. Політики вийшли з заявами доопрацювати ці норми", - написав він.

За словами Шабуніна, далі —перший заступник профільного комітету, де пропустили ці правки, народний депутат від Народного Фронту Ємець публічно запевнив, що Рада за них не голосувала і в фінальному тексті Кодексу, який готують на підпис Президенту, їх не буде.

"Минув місяць, а фінального тексту так ніхто і не побачив. І от вчора, напередодні підпису Президентом, нові редакції Кодексів нарешті розіслали по органах держвлади – надати зауваження, якщо є. Ми отримали цей текст і бачимо, що його сфальсифікували і викинули з нього правку, за яку точно голосували народні депутати. Ми стали свідками великого злочину", - заявив Шабунін.

Він зазначив, що йдеться про норму, яка мала не дозволити генпрокурору Юрію Луценку передати розслідування справ Януковича до НАБУ.

"Це – правка N176 до розділу 4 президентського законопроекту N6232. Саме ця правка скасовувала в КПК часове обмеження у два роки на розслідування Генеральною прокуратурою корупційних справ колишніх посадовців, розпочатих до створення Антикорупційного бюро.

Вона чітко визначала, що ГПУ має закінчити слідство проти Януковичів самостійно, скільки б ще часу це не потребувало", - додав Шабунін.
 

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