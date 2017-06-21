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Порошенку варто взяти участь у саміті Міжмор'я за участю Трампа, - Лубківський

За словами глави держави, оскільки в рамках саміту обговорюватимуться питання міжнародної безпеки та безпеки регіону Східної Європи, присутність українського Президента у Варшаві є надважливою
Координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський вважає, що з метою продовження започаткованого вчора діалогу з президентом США Дональдом Трампом (до якого залишилося багато питань), Президент України Петро Порошенко мав би взяти участь у запланованому на 6 липня ц.р. Саміті Міжмор'я (Адріатика-Балтика-Чорне море), де буде присутній і президент США, який здійснюватиме свій візит до Республіки Польща.
Порошенку варто взяти участь у саміті Міжмор Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

"Тим паче, що одним з ключових питань, які обговорюватимуть глави держав країн Південно-Східної, Східної і Північно-Східної Європи, буде питання агресії Російської Федерації щодо України. Майданчик Міжмор'я має бути цікавим для України як з точки зору нашої національної безпеки, так і з точки зору інтеграції в євроатлантичний і європейський політичний та економічний простір. Без України цей геополітичний проект буде неповноцінним", - написав Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.

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