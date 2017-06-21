ПОЛІТИКА НОВИНИКоординатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський вважає, що з метою продовження започаткованого вчора діалогу з президентом США Дональдом Трампом (до якого залишилося багато питань), Президент України Петро Порошенко мав би взяти участь у запланованому на 6 липня ц.р. Саміті Міжмор'я (Адріатика-Балтика-Чорне море), де буде присутній і президент США, який здійснюватиме свій візит до Республіки Польща.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенку варто взяти участь у саміті Міжмор'я за участю Трампа, - Лубківський
За словами глави держави, оскільки в рамках саміту обговорюватимуться питання міжнародної безпеки та безпеки регіону Східної Європи, присутність українського Президента у Варшаві є надважливою
Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба
"Тим паче, що одним з ключових питань, які обговорюватимуть глави держав країн Південно-Східної, Східної і Північно-Східної Європи, буде питання агресії Російської Федерації щодо України. Майданчик Міжмор'я має бути цікавим для України як з точки зору нашої національної безпеки, так і з точки зору інтеграції в євроатлантичний і європейський політичний та економічний простір. Без України цей геополітичний проект буде неповноцінним", - написав Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 06 2017 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles