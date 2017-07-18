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Porsche відмовиться від дизельних двигунів

Porsche під впливом Дизильгейту може відмовитися від дизильних двигунів
Німецька Porsche, що входить до концерну Volkswagen, може в найближчому майбутньому відмовитися від виробництва машин з дизельними двигунами.
Porsche відмовиться від дизельних двигунів GT3 Porsche. Фото: AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

Про це заявив голова правління Porsche Олівер Блюме в інтерв'ю Reuters, передає Deutsche Welle.

"Звісно, ми розглядаємо це питання", - повідомив Блюме. Анонсованe на осінь нову версію позашляховика Porsche Cayenne, як і вже оновлений лімузин Panamera, будуть випускати все ще і в дизельному варіанті.

Поки що Porsche оснащуватиме свої автомобілі економічнішими дизельними двигунами задля досягнення запланованого в ЄС скорочення показників шкідливих викидів.

"Для поколінь, що з'являться після цього, будуть різноманітні сценарії", - додав голова правління компанії

Втім, як повідомили агентству Reuters неназвані джерела в менеджменті компанії, сценарій припинення випуску дизельних автомобілів є дуже вірогідним.

Якщо ці задуми втіляться в життя, то Porsche стане першим німецьким автовиробником, який відмовиться від оснащення своїх автомобілів дизельними двигунами.

Імідж дизельних авто сильно підупав після "дизельного скандалу", коли органи захисту довкілля США виявили маніпуляції з показниками викидів шкідливих викидів автомобілів німецького концерну Volkswagen.

Деякі німецькі міста також розглядають можливість запровадження заборони на в'їзд дизельних авто в їхні центри.

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18 07 2017 21:35
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