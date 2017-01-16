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Португалія передала Україні 200 тис євро на нелетальне озброєння

Полторак запросив португальського міністра відвідати Україну
Португалія виділила Україні 200 тис євро на закупівлю обладнання і озброєння нелетального характеру.
Португалія передала Україні 200 тис євро на нелетальне озброєння Фото: mil.gov.ua

"Він висловив готовність Португалії надати українській армії матеріально-технічну допомогу в сумі 200 тис. євро на закупівлю обладнання і озброєння нелетального характеру", - заявив міністр національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопес під час зустрічі з міністром оборони Степаном Полторак, повідомляють на сайті Міноборони.


Фото: mil.gov.ua

Крім того, сьогодні в Лісабоні Полторак і Лопес домовилися про обмін досвідом між військовими лікарями. Також Португалія вирішила прийняти на лікування і реабілітацію поранених учасників антитерористичної операції на Донбасі.

Полторак також запросив португальського міністра відвідати Україну. Лопес прийняв запрошення, і повідомив, що відвідає Україну у другій декаді 2017 року.

Також він висловив надію, що під час візиту буде підписано Меморандум про оборонно-технічну співпрацю.

Нагадаємо, що кандидат у держсекретарі США Рекс Тіллерсон підтримав передачу Україні летальної зброї.

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16 01 2017 18:17
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