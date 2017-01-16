Португалія передала Україні 200 тис євро на нелетальне озброєння
"Він висловив готовність Португалії надати українській армії матеріально-технічну допомогу в сумі 200 тис. євро на закупівлю обладнання і озброєння нелетального характеру", - заявив міністр національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопес під час зустрічі з міністром оборони Степаном Полторак, повідомляють на сайті Міноборони.
Фото: mil.gov.ua
Крім того, сьогодні в Лісабоні Полторак і Лопес домовилися про обмін досвідом між військовими лікарями. Також Португалія вирішила прийняти на лікування і реабілітацію поранених учасників антитерористичної операції на Донбасі.
Полторак також запросив португальського міністра відвідати Україну. Лопес прийняв запрошення, і повідомив, що відвідає Україну у другій декаді 2017 року.
Також він висловив надію, що під час візиту буде підписано Меморандум про оборонно-технічну співпрацю.
Нагадаємо, що кандидат у держсекретарі США Рекс Тіллерсон підтримав передачу Україні летальної зброї.
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