Португалія заборонила використання диких тварин у цирках

Тепер у власників цирків є перехідний період до 2024 року

Парламент Португалії проголосував за закон, який забороняє використання диких тварин у цирках.

Відповідний законопроект підтримали як ліві, так і праві політичні сили, повідомляє AFP.

"Диким тваринам не місце у цирках. Люди мають уміти отримувати задоволення, не завдаючи тваринам страждань", - заявила віце-президент місцевої групи з захисту прав тварин Б’янка Сантос.

Таким чином Португалія приєдналася до низки європейських держав, які забороняють експлуатацію тварин у цирках.

"Парламент нарешті зрозумів, що просторіші клітки, жорсткі правила і більший контроль не вирішували проблеми тварин, яких перетворили на маріонеток, позбавлених гідності", - сказав депутат Андре Сільва.

Тепер у власників цирків є перехідний період до 2024 року. За цей час вони мають внести своїх диких тварин до спеціального реєстру з метою їх подальшого розміщення у належних притулках, які імітують дику природу, у Португалії чи за кордоном.

Власникам цирків, які погодяться передати своїх тварин до завершення перехідного періоду, обіцяють допомогу.