Португалія заборонила використання диких тварин у цирках
Відповідний законопроект підтримали як ліві, так і праві політичні сили, повідомляє AFP.
"Диким тваринам не місце у цирках. Люди мають уміти отримувати задоволення, не завдаючи тваринам страждань", - заявила віце-президент місцевої групи з захисту прав тварин Б’янка Сантос.
Таким чином Португалія приєдналася до низки європейських держав, які забороняють експлуатацію тварин у цирках.
"Парламент нарешті зрозумів, що просторіші клітки, жорсткі правила і більший контроль не вирішували проблеми тварин, яких перетворили на маріонеток, позбавлених гідності", - сказав депутат Андре Сільва.
Тепер у власників цирків є перехідний період до 2024 року. За цей час вони мають внести своїх диких тварин до спеціального реєстру з метою їх подальшого розміщення у належних притулках, які імітують дику природу, у Португалії чи за кордоном.
Власникам цирків, які погодяться передати своїх тварин до завершення перехідного періоду, обіцяють допомогу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- ВІДЕО В Адміністрації Президента не знають, куди поділися подарунки Порошенку від Білого дому
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"