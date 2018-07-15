Португальське місто визнало Голодомор геноцидом
"Серед багатьох питань, які розглянули депутати Муніципалітету португальського міста Брага, була трагічна доля України. Більшістю голосів вони визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Офіційні результати по позиціях місцевих партійних осередків будуть опубліковані, проте відомо, що комуністи проголосували проти", - пише видання "Голос України".
"Таке рішення є вагомим кроком до покращення позитивного іміджу України за кордоном. Це також черговий внесок української громади у розвиток взаємовідносин з португальським співтовариством і ще один крок до євроінтеграції нашої країни", - цитує газета о. Василя Бундзяка, який веде в Португалії священицьку діяльність з 2003 року.
Нагадаємо, Голодомор визнали геноцидом в Міссурі, Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні, Пенсильванії та Канзасі.
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