Португальське місто визнало Голодомор геноцидом

Муніципалітет португальського міста Брага визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Серед багатьох питань, які розглянули депутати Муніципалітету португальського міста Брага, була трагічна доля України. Більшістю голосів вони визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Офіційні результати по позиціях місцевих партійних осередків будуть опубліковані, проте відомо, що комуністи проголосували проти", - пише видання "Голос України".

"Таке рішення є вагомим кроком до покращення позитивного іміджу України за кордоном. Це також черговий внесок української громади у розвиток взаємовідносин з португальським співтовариством і ще один крок до євроінтеграції нашої країни", - цитує газета о. Василя Бундзяка, який веде в Португалії священицьку діяльність з 2003 року.

Нагадаємо, Голодомор визнали геноцидом в Міссурі, Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні, Пенсильванії та Канзасі.