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Португальське місто визнало Голодомор геноцидом

Відомо, що комуністи проголосували проти
Муніципалітет португальського міста Брага визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Португальське місто визнало Голодомор геноцидом Символ Голодомору. Фото: facebook.com/ExpertCorps/

"Серед багатьох питань, які розглянули депутати Муніципалітету португальського міста Брага, була трагічна доля України. Більшістю голосів вони визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Офіційні результати по позиціях місцевих партійних осередків будуть опубліковані, проте відомо, що комуністи проголосували проти", - пише видання "Голос України".

"Таке рішення є вагомим кроком до покращення позитивного іміджу України за кордоном. Це також черговий внесок української громади у розвиток взаємовідносин з португальським співтовариством і ще один крок до євроінтеграції нашої країни", - цитує газета о. Василя Бундзяка, який веде в Португалії священицьку діяльність з 2003 року.

Нагадаємо, Голодомор визнали геноцидом в МіссуріВашингтоніВісконсині, Іллінойсі, МассачусетсіМічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні, Пенсильванії та Канзасі.

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15 07 2018 13:16
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