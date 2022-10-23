Порти Одещини працюють на 25-30% своїх можливостей - Мінінфраструктури
Внаслідок дій росії, яка свідомо затримує повноцінну реалізацію "зернової ініціативи", українські порти останніми днями тільки на 25-30% своїх можливостей.
Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури.
"Сьогодні, 23 жовтня, балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту Чорноморська. На його борту 40 тис. тонн пшениці для Ємену", – йдеться в повідомленні.
Також з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" вийшли 6 суден зі 124,3 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.
Додається, що з 1 серпня з портів Великої Одеси 380 суден експортували 8,5 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
Раніше повідомлялось, що росія має намір до кінця 2022 року вивезти з окупованих територій України майже 1,8 мільйона тонн вкраденого зерна.
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