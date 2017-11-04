Поруч з автобусом футбольного клубу "Боруссія" стався вибух: є постраждалі, - ОНОВЛЕНО

Інцидент стався перед безпосереднім від'їздом гравців з готелю до стадіону "Сигнал Ідуна Парк".

В Інтернеті з'явилася інформація про вибух, який стався поряд з автобусом "Боруссії", коли команда йшла на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Монако".

Інформацію про інцидент підтвердив офіційний Twitter клубу.

За даними Bild, постраждала одна людина - півзахисник Марк Бартра.

Фото:tass.ru

Оновлення: Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" і "Монако" перенесено на завтра, - зазначили на сайті Борусії.

Стався вибух бомби біля автобуса дортмундської команди. Інцидент стався за кілька годин до початку матчу, бомба була закладена поруч з готелем, де базувалась команда.

Поліція з'ясовує, чи йде мова про цілеспрямований напад.