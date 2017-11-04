Поруч з автобусом футбольного клубу "Боруссія" стався вибух: є постраждалі, - ОНОВЛЕНО
В Інтернеті з'явилася інформація про вибух, який стався поряд з автобусом "Боруссії", коли команда йшла на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Монако".
Інформацію про інцидент підтвердив офіційний Twitter клубу.
Auf dem Weg ins Stadion! Explosion am @BVB-Bus.https://t.co/2ZWR2ZJT38 pic.twitter.com/95JnzAOdz9— BILD Sport (@BILD_Sport) 11 апреля 2017 г.
За даними Bild, постраждала одна людина - півзахисник Марк Бартра.
Фото:tass.ru
Оновлення: Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" і "Монако" перенесено на завтра, - зазначили на сайті Борусії.
Стався вибух бомби біля автобуса дортмундської команди. Інцидент стався за кілька годин до початку матчу, бомба була закладена поруч з готелем, де базувалась команда.
Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm— Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.
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