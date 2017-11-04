Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Поруч з автобусом футбольного клубу "Боруссія" стався вибух: є постраждалі, - ОНОВЛЕНО

Постраждав півзахисник Марк Бартра
Інцидент стався перед безпосереднім від'їздом гравців з готелю до стадіону "Сигнал Ідуна Парк".
Поруч з автобусом футбольного клубу "Боруссія" стався вибух: є постраждалі, - ОНОВЛЕНО Фото:twitter.com/BILD_Spor

В Інтернеті з'явилася інформація про вибух, який стався поряд з автобусом "Боруссії", коли команда йшла на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Монако".

Інформацію про інцидент підтвердив офіційний Twitter клубу.

 

За даними Bild, постраждала одна людина - півзахисник Марк Бартра.

Фото:tass.ru

Оновлення: Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" і "Монако" перенесено на завтра, - зазначили на сайті Борусії.

Стався вибух бомби біля автобуса дортмундської команди. Інцидент стався за кілька годин до початку матчу, бомба була закладена поруч з готелем, де базувалась команда. 

 
Поліція з'ясовує, чи йде мова про цілеспрямований напад. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2017 21:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.