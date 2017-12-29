Порушення добових ритмів організму посилює ріст пухлин

Науковці хочуть детальніше вивчити взаємозв'язок добових ритмів, щоб надалі онкологи враховували, в який час доби лікарські препарати найбільш ефективні

Американські дослідники вивчили процес, що дозволяє пухлинам рости в умовах, токсичних для здорових клітин.

В основі процесу лежить клітинний механізм реакції несвернутих білків. У нормі цей механізм захищає від накопичення надмірної кількості білків, не даючи їм розростатися, пише Naked Science.

Реакція несвернутих білків служить страховкою у тих випадках, коли з якихось причин порушується процес згортання нових білків в ендоплазматичному ретикулумі - одному з органоїдів клітини. Неправильно згорнута структура ланцюга призводить до появи неактивних білків з відмінними від нормальних властивостями. Щоб "неправильні" з'єднання не накопичувалися, клітина запускає реакцію, яка уповільнює формування нових білків. Якщо клітина накопичує занадто багато "неправильних" протеїнів, вона гине. За даними нової роботи, ракові клітини змогли уникати загибелі, використовуючи зв'язок між реакцією несвернутих білків і циркадними (добовими) ритмами клітин.

Дослідники штучно активували механізм реакції несвернутих білків в клітинах остеосаркома. З'ясувалося, що цей процес змінює рівень білка BMAL1 - одного з основних білків, які контролюють добові ритми. Разом з білком CLOCK він регулює експресію безлічі генів, пов'язаних з циркадними ритмами. Поки механізм реакції був активним, рівень BMAL1 залишався низьким незалежно від часу діб, і ритм почав збиватися. У цих умовах ракові клітини виживали, а здорові гинули. Коли вчені штучно підвищили виділення BMAL1 у клітинах лімфоми Беркітта, зростання пухлини сповільнилося.

Також вчені проаналізували ряд випадків онкологічних захворювань і з'ясували: хворі на рак молочної залози, шлунка та легень жили в середньому довше, якщо рівень BMAL1 у них був вище. Дослідники прийшли до висновку, що при більш високому рівні BMAL1 реакція несвернутих білків не до кінця пригнічує синтез білків у здорових клітинах - в цих умовах клітинам пухлині стає важче вижити.

За словами дослідників, взаємозв'язок добових ритмів і активності клітин треба вивчити детальніше. Можливо, надалі онкологи будуть враховувати, в який час доби лікарські препарати найбільш ефективні.

Нагадаємо, що провідний нейробіолог Метью Вокер, директор Наукового центру сну в Каліфорнійському університеті у Берклі, встановив зв'язок між браком сну і різними захворюваннями.