Порушення добових ритмів збільшує пухлини у людей

Американські дослідники вивчили процес, що дозволяє пухлинам рости в умовах, токсичних для здорових клітин

Про це передає Naked Science.

В основі процесу лежить клітинний механізм реакції незгорнутих білків. Цей механізм захищає від накопичення надмірної кількості білків, не даючи їм розростатися. Реакція незгорнутих білків слугує страховкою у тих випадках, коли з якихось причин порушується процес згортання нових білків в ендоплазматичному ретикулумі — одному з органоїдів клітини.

Неправильно згорнута структура ланцюга призводить до появи неактивних білків з відмінними від нормальних властивостями. Щоб "неправильні" з'єднання не накопичувалися, клітина запускає реакцію, яка уповільнює формування нових білків. Якщо клітина накопичує занадто багато "неправильних" протеїнів, вона гине. Ракові клітини змогли уникати загибелі, використовуючи зв'язок між реакцією незгорнутих білків і циркадними (добовими) ритмами клітин.

Дослідники штучно активували механізм реакції незгорнутих білків у клітинах остеосаркома. З'ясувалося, що цей процес змінює рівень білка BMAL1 — одного з основних білків, які контролюють добові ритми.

Разом з білком CLOCK він регулює експресію безлічі генів, пов'язаних з циркадними ритмами. Поки механізм реакції був активний, рівень BMAL1 залишався низьким незалежно від часу доби, і ритм почав збиватися. У цих умовах ракові клітини виживали, а здорові гинули. Коли вчені штучно підвищили виділення BMAL1 у клітинах лімфоми Беркітта, ріст пухлини сповільнився.

Також вчені проаналізували низку випадків онкологічних захворювань і з'ясували: хворі на рак молочної залози, шлунка та легень жили в середньому довше, якщо рівень BMAL1 у них був вищим. Дослідники дійшли висновку, що при більш високому рівні BMAL1 реакція незгорнутих білків не до кінця пригнічує синтез білків у здорових клітинах — в цих умовах клітинам пухлини стає важче вижити. За словами дослідників, взаємозв'язок добових ритмів й активності клітин потрібно вивчити детальніше. Можливо, надалі онкологи будуть враховувати, в який час доби лікарські препарати найбільш ефективні.