Порядок у Красногорівці охоронятиме КОРД, – Аброськін
Про це 28 травня повідомив глава облуправління Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін.
"У Красногорівку мною для надання допомоги громадянам та для посилення охорони громадського порядку і охорони зруйнованих адмінбудівель направлений спецпідрозділ КОРД. У місті серед населення паніки немає. Ситуація повністю під контролем поліції та військових", – повідомив він.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
В облуправлінні поліції повідомили, що спецназівці нестимуть службу з охорони громадського порядку, евакуюватимуть людей на бронетехніці у разі необхідності, здійснюватимуть антитерористичні заходи.
"Станом на 18.00 обстрілів в місті немає. Внаслідок обстрілу, який мав місце сьогодні в період з 6.00 до 8.30, поранено 3 мирних мешканців – дві жінки та чоловік. Наразі одна з постраждалих з осколковим пораненням голови перебуває в лікарні м. Курахового, іншим надано медичну допомогу, і вони вже вдома. Пошкоджено 42 будівлі, в тому числі значних руйнувань зазнали лікарня та школа №2. Також пошкоджено 3 автомобілі "швидкої допомоги", водогін по вул. Бєлінського, каналізацію по вул. Б.Хмельницького та електролінію", – зазначили в поліції.
Вулиці патрулюють піші та мобільні наряди. Окрема слідчо-оперативна група працює над документуванням наслідків теракту. Також створено 2 додаткових мобільних блокпоста, які чергують на в'їздах-виїздах з міста.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, вранці бойовики обстріляли Красногорівку. Кількість поранених становить вісім осіб.
Через ранковий обстріл частина міста залишилась без водопостачання. Згодом водопостачання повністю відновили.
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