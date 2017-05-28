Порядок у Красногорівці охоронятиме КОРД, – Аброськін

Станом на 18.00 обстрілів в місті не було

До Красногорівки для охорони порядку та надання допомоги громадянам спрямовано спецпідрозділ поліції КОРД.

Про це 28 травня повідомив глава облуправління Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"У Красногорівку мною для надання допомоги громадянам та для посилення охорони громадського порядку і охорони зруйнованих адмінбудівель направлений спецпідрозділ КОРД. У місті серед населення паніки немає. Ситуація повністю під контролем поліції та військових", – повідомив він.



Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin



Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В облуправлінні поліції повідомили, що спецназівці нестимуть службу з охорони громадського порядку, евакуюватимуть людей на бронетехніці у разі необхідності, здійснюватимуть антитерористичні заходи.

"Станом на 18.00 обстрілів в місті немає. Внаслідок обстрілу, який мав місце сьогодні в період з 6.00 до 8.30, поранено 3 мирних мешканців – дві жінки та чоловік. Наразі одна з постраждалих з осколковим пораненням голови перебуває в лікарні м. Курахового, іншим надано медичну допомогу, і вони вже вдома. Пошкоджено 42 будівлі, в тому числі значних руйнувань зазнали лікарня та школа №2. Також пошкоджено 3 автомобілі "швидкої допомоги", водогін по вул. Бєлінського, каналізацію по вул. Б.Хмельницького та електролінію", – зазначили в поліції.

Вулиці патрулюють піші та мобільні наряди. Окрема слідчо-оперативна група працює над документуванням наслідків теракту. Також створено 2 додаткових мобільних блокпоста, які чергують на в'їздах-виїздах з міста.



Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin



Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, вранці бойовики обстріляли Красногорівку. Кількість поранених становить вісім осіб.

Через ранковий обстріл частина міста залишилась без водопостачання. Згодом водопостачання повністю відновили.