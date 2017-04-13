Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Посадовець ДФС, зловживаючи становищем, завдав державі збитків на 12 млн, - ГПУ

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу
Генеральна прокуратура України повідомила про підозру заступнику начальника управління Державної фіскальної служби у Київській області.
Посадовець ДФС, зловживаючи становищем, завдав державі збитків на 12 млн, - ГПУ Фото: vlada.io

За її інформацією, податківець, діючи на користь низки юридичних росіб, скасував податкові повідомлення, що звільнило підприємців від сплати обов'язкових платежів.

Це позбавило державний бюджет надходжень на суму понад 12 млн грн, повідомляє прес-служба ГПУ.

Заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Згідно з інформацією на сайті ГУ ДФС Київщини, заступниками начальника управління є Олена Фоменко, Євген Азаров, Михайло Буймістер, Руслан Гришко та Елла Слепян.

Як відомо, в листопаді 2015 року Генпрокуратура проводила обшуки в приміщенні ГУ ДФС у Київській області, а також на підприємствах, які у своїй діяльності користувались послугами "конвертаційних центрів". Під час них було вилучено 5 млн грн, 194 тис. доларів та 5 тис. євро.

Слідчі дії проводились в межах кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями управління ДФС.

Нагадаємо, що правоохоронці провели обшуки в керівника Броварської об'єднаної державної податкової інспекції в Київській області, під час яких вилучили 180 тис. євро і 100 тис. доларів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2017 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.