Посадовець ДФС, зловживаючи становищем, завдав державі збитків на 12 млн, - ГПУ
За її інформацією, податківець, діючи на користь низки юридичних росіб, скасував податкові повідомлення, що звільнило підприємців від сплати обов'язкових платежів.
Це позбавило державний бюджет надходжень на суму понад 12 млн грн, повідомляє прес-служба ГПУ.
Заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Згідно з інформацією на сайті ГУ ДФС Київщини, заступниками начальника управління є Олена Фоменко, Євген Азаров, Михайло Буймістер, Руслан Гришко та Елла Слепян.
Як відомо, в листопаді 2015 року Генпрокуратура проводила обшуки в приміщенні ГУ ДФС у Київській області, а також на підприємствах, які у своїй діяльності користувались послугами "конвертаційних центрів". Під час них було вилучено 5 млн грн, 194 тис. доларів та 5 тис. євро.
Слідчі дії проводились в межах кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями управління ДФС.
Нагадаємо, що правоохоронці провели обшуки в керівника Броварської об'єднаної державної податкової інспекції в Київській області, під час яких вилучили 180 тис. євро і 100 тис. доларів.
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