Посадовець Мінагрополітики і два ділки намагалися продати за $70 тис посаду директора ДП на Харківщині
"Правоохоронці встановили, що троє ділків, один з яких колишній працівник податкової, запропонували керівнику великого фермерського господарства за сімдесят тисяч доларів США забезпечити перемогу в тендері на вакантну посаду, на яку він офіційно подав документи. За інформацією спецслужби, гарантувати винесення потрібного рішення обіцяв один з керівників середньої ланки Міністерства аграрної політики України", - інформує прес-служба СБУ.
Співробітники спецслужби затримали трьох зловмисників у Києві, Харкові та Одесі при отриманні від посередників обумовлених частин хабара.
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, що правоохоронці затримали на хабарі у 5 млн доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.
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