Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Посадовець Мінагрополітики і два ділки намагалися продати за $70 тис посаду директора ДП на Харківщині

Співробітники спецслужби затримали трьох зловмисників у Києві, Харкові та Одесі
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили групу зловмисників, які планували "продати" посаду керівника одного з державних аграрних підприємств Харківської області.
Посадовець Мінагрополітики і два ділки намагалися продати за $70 тис посаду директора ДП на Харківщині Фото: ssu.gov.ua

"Правоохоронці встановили, що троє ділків, один з яких колишній працівник податкової, запропонували керівнику великого фермерського господарства за сімдесят тисяч доларів США забезпечити перемогу в тендері на вакантну посаду, на яку він офіційно подав документи. За інформацією спецслужби, гарантувати винесення потрібного рішення обіцяв один з керівників середньої ланки Міністерства аграрної політики України", - інформує прес-служба СБУ.

Співробітники спецслужби затримали трьох зловмисників у Києві, Харкові та Одесі при отриманні від посередників обумовлених частин хабара.


Фото: ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали на хабарі у 5 млн доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2017 20:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.