Посадовець Мінагрополітики і два ділки намагалися продати за $70 тис посаду директора ДП на Харківщині

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили групу зловмисників, які планували "продати" посаду керівника одного з державних аграрних підприємств Харківської області.

"Правоохоронці встановили, що троє ділків, один з яких колишній працівник податкової, запропонували керівнику великого фермерського господарства за сімдесят тисяч доларів США забезпечити перемогу в тендері на вакантну посаду, на яку він офіційно подав документи. За інформацією спецслужби, гарантувати винесення потрібного рішення обіцяв один з керівників середньої ланки Міністерства аграрної політики України", - інформує прес-служба СБУ.

Співробітники спецслужби затримали трьох зловмисників у Києві, Харкові та Одесі при отриманні від посередників обумовлених частин хабара.



Фото: ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали на хабарі у 5 млн доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.